Duizenden leraren in Haagse Zuiderpark voor manifestatie

De leraren willen dat er 1,4 miljard euro voor het onderwijs beschikbaar wordt gesteld, waarvan minimaal 900 miljoen voor de salarissen van leraren. De rest van dat geld moet worden gebruikt om de werkdruk te verlichten Als er geen gehoor wordt gegeven aan de eisen van de leraren, overwegen ze in november een tweedaagse staking.

Gisteravond bevestigden Haagse bronnen dat de vier formerende partijen bijna een half miljard willen steken in de verlaging van de werkdruk in het basisonderwijs. Dat bedrag zou bovenop de 270 miljoen euro komen die de partijen beschikbaar willen stellen voor salarisverhoging.

Passend onderwijs

De laatste grote onderwijsstaking was in 2012. Toen demonstreerden ongeveer 50.000 leraren en ondersteunend personeel in de Arena in Amsterdam tegen bezuinigingen op passend onderwijs voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben.