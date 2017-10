Beachvolleybalster Van Gestel stopt op hoogste niveau

Sophie van Gestel beÃĢindigt haar loopbaan als topsportster. De 26-jarige beachvolleybalster was het afgelopen jaar vaak geblesseerd, wat voor haar de doorslag gaf om te stoppen.

Van Gestel, die wel actief blijft op een lager niveau, speelde het vorige seizoen samen met Madelein Meppelink. Het is nog niet bekend wie haar plek overneemt. "Ik moet eerlijk naar mezelf zijn en daarom heb ik de keuze gemaakt", doelt Van Gestel op de blessures die haar opbreken.

De Brabantse deed twee keer mee aan de Olympische Spelen. In 2012 eindigde ze met Meppelink in Londen als negende. Vier jaar later kwam zij met Jantine van der Vlist niet door de poulefase.