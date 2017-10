'Vrouwelijke bewakers lieten gevangenen naakt aan halsband lopen'

Gevangenen die zich voor vrouwelijke bewakers moesten uitkleden, gevangenen die naakt aan een hondenriem werden "uitgelaten" of die zonder kleding urenlang in koude, vieze cellen werden achtergelaten. Het zijn enkele voorbeelden van misstanden in een gevangenis in Alaska, die staan in een rapport van de ombudsman van de Amerikaanse staat. Onder meer The New York Times schrijft erover.

Het rapport verscheen vorige week online en geeft een beeld van het optreden van bewakers in de Spring Creek Correctional Center in Seward in een periode van tien dagen in augustus 2013.

Vernedering

Een van de gevangenen diende een klacht in. Volgens het rapport werden hij en elf andere gevangenen om onduidelijke redenen hun cel uitgehaald en naar een plek gebracht waar ze zich helemaal moesten uitkleden en vervolgens met handboeien en een hondenriem om heen en weer moesten lopen, terwijl vrouwelijke bewakers toekeken, grappen over hen maakten en hen uitlachten.

Daarna werd de man lange tijd opgesloten in een cel die vol lag met afval en uitwerpselen en waar bloed op de muren zat. "De beschuldigingen zijn zo schokkend dat ze haast niet te geloven zijn", zegt de ombudsman van Alaska, Kate Burkhart.

Haar dienst onderzocht de klacht en verklaarde die na vier jaar gegrond. Het bleek dat ook andere gevangenen een klacht hadden ingediend over mishandeling en vernedering.

Slecht geleid

Inmiddels heeft de leiding van het gevangeniswezen in Alaska verschillende veranderingen ondergaan. Onder meer een rapport uit 2015, naar aanleiding van de dood van zeven gevangenen, toonde aan dat de gevangenissen slecht geleid werden. Zo werden er extreem zware straffen opgelegd en klachten slecht afgehandeld.

De meeste bewakers die in 2013 betrokken waren bij de misstanden, werken nu niet meer in de Spring Creek-gevangenis, staat in het rapport. De Amerikaanse ombudsman kan geen maatregelen nemen, maar adviseert onder meer de gouverneur van Alaska ervoor te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt.