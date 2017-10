Drukste ochtendspits van het jaar door herfstweer

Door het onstuimige herfstweer is het volgens de ANWB de drukste ochtendspits van het jaar. Rond 08.00 uur stond er al 754 kilometer file, vooral in het midden en zuiden van het land.

De Verkeersinformatiedienst (VID) verwacht dat het later vanochtend rustiger wordt op de weg, door de grote lerarenstaking. Omdat veel basisscholen vandaag dicht blijven, gaan ouders van schoolgaande kinderen later of niet de weg op. Wel kan die staking drukte richting Den Haag veroorzaken, waar tot ongeveer 15.00 uur actie wordt gevoerd in het Haagse Zuiderpark.

Voor het Waddengebied geldt code oranje. Daar wordt een flinke storm verwacht, met veel regen en zeer zware windstoten met snelheden tot 120 kilometer per uur. In de rest van Nederland worden windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht.