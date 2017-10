Vriendin Vegas-schutter: ik zag geen signalen

De vriendin van de Las Vegas-schutter heeft tegenover de FBI verklaard dat ze geen aanwijzingen had dat hij zoiets zou kunnen doen. Haar advocaat zei dat na afloop van het verhoor op de stoep van het kantoor van de FBI in Los Angeles.

"Hij heeft nooit iets tegen mij gezegd of gedaan waarin ik een waarschuwing had kunnen zien dat zoiets verschrikkelijks aanstaande was", sprak de advocaat namens de vrouw. Ze noemde haar vriend tegenover de FBI een "zorgzame, rustige man".

De vriendin van aanslagpleger Stephen Paddock keerde gisteravond terug uit de Filipijnen en werd na terugkomst in de VS urenlang gehoord door de inlichtingendienst. Haar advocaat zei dat zijn cliƫnt van plan is om volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Verrast door geld

Paddock boekte naar verluidt voor de aanslag een bedrag van 100.000 dollar naar haar over. Daarover zei de advocaat dat de vrouw dit niet had verwacht. Eerst was ze er blij mee omdat ze er een huis mee kon kopen voor haar familie, maar later vreesde ze dat Paddock ermee wilde zeggen dat hij met haar wilde breken.

Familieleden van de vrouw in de Filipijnen verklaarden eerder al tegenover verslaggevers dat ze een schoon geweten heeft; ze zou niets hebben geweten van de plannen van haar vriend.