Wielerploeg BMC ontslaat positieve Samuel Sánchez

Wielerploeg BMC heeft Samuel Sánchez op staande voet ontslagen wegens dopinggebruik. De 39-jarige Spanjaard liep begin augustus bij een controle buiten wedstrijden om tegen de lamp. Donderdag werd bekend dat ook de B-staal van Sánchez positief is.

De olympisch kampioen op de weg van 2008 was in afwachting van de contra-expertise al voorlopig geschorst.

Sánchez reed sinds 2014 voor BMC. Daarvoor kwam hij uit voor Euskaltel.

Hij werd in 2010 tweede in de Tour de France. In 2007 (derde) en 2009 (tweede) stond hij ook op het podium in de Vuelta.