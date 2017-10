Jupp Heynckes wordt de opvolger van de vorige week ontslagen Carlo Ancelotti bij Bayern München. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde krant Bild.

Het is de vierde keer dat Heynckes trainer wordt bij Bayern München. De laatste keer was dat van 2011 tot en met 2013, toen hij het stokje overnam van Louis van Gaal. Onder leiding van Heynckes won de Zuid-Duitse club in 2013 de landstitel, de DFB-beker en de Champions League.

Ook in 1989 en 1990 werd hij met Bayern landskampioen.