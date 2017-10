Tien vrouwen Ajax boeken kleine overwinning op Brescia

De voetbalsters van Ajax hebben in de eerste ronde van de Champions League de thuiswedstrijd tegen Brescia gewonnen: 1-0. De return is woensdag 11 oktober.

In de openingsfase kregen beide ploegen enkele kansen, maar nadat Marjolijn van den Bighelaar rood had gekregen vanwege een overduidelijke elleboogstoot, was het op De Toekomst eenrichtingsverkeer tot de rust.

Keepster Eli Sarasola hield haar team overeind en mazzelde toen Valentina Giacinti vrij voor haar opdook en naast schoot. De tien hardwerkende Ajacieden gaven na rust niet veel weg en counterden op de valreep naar 1-0. Desiree van Lunteren gaf voor en Linda de Bakker kopte raak.

Het zat Ajax, dat bij vlagen hard speelde, in de extra tijd nog wel mee.