Olympisch kampioene Wevers mist WK-finale balk

Sanne Wevers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op de WK turnen in Montreal. De olympisch kampioene op balk eindigde op dat toestel in de kwalificaties niet bij de beste acht. Ze werd veertiende.

Wevers vergat bij haar oefening een achterwaarts element en dat kostte haar een half punt.

Ook de andere Nederlandse vrouwen haalden de finale niet. Eythora Thorsdottir eindigde op balk als dertiende en op vloer als achttiende.

Op het onderdeel sprong miste Tisha Volleman de finale op een haar. Ze werd negende.

Lieke Wevers, de tweelingzus van Sanne, viel bij haar oefening van de balk.