'Bijlmerramp is na 25 jaar nog niet vergeten'

In Amsterdam Zuidoost is de vliegramp herdacht die de Bijlmermeer 25 jaar geleden trof. Een toestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al stortte neer op twee flats. Er kwamen 39 buurtbewoners om en ook de vier inzittenden van het vrachtvliegtuig overleefden de klap niet.

In toespraken van onder anderen loco-burgemeester Ollongren van Amsterdam werd duidelijk dat de ramp 25 jaar na dato niet vergeten is. Zij en andere sprekers wisten ook nog precies waar ze waren toen ze het nieuws hoorden.

Antwoord

"We kunnen het aan ieder van u vragen", zei Muriël Dalgliesh van de bestuurscommissie Zuidoost. "En ieder van u zal het antwoord kunnen geven."

Ollongren kwam die avond terug van familiebezoek in Zweden. "'Woont u in Amsterdam?', vroeg de marechaussee op Schiphol. En daarna: woont u in de Bijlmer? Want daar is een groot ongeluk gebeurd."

Pa Sem

Veel aandacht was er ook voor Pa Sem, de buurtbewoner die met gevaar voor eigen leven een jongetje van 10 redde uit de vuurzee. Hij raakte daarbij zelf ernstig gewond. Voor hem, inmiddels overleden, is vandaag een monument geopend in de vorm van een brug vlak bij het andere monument voor de slachtoffers van de Bijlmerramp.

Dat monument, genaamd Het Groeiend Monument, is aangelegd rond een boom op de plek waar de flats Groeneveen en Kruitberg stonden. Het is de Boom Die Alles Zag.

Inktzwart

Staatssecretaris Dijksma memoreerde de buitengewone moed die hulpverleners toonden na de ramp "op deze inktzwarte dag". Onder de aanwezigen was ook Ed van Thijn, destijds de burgemeester van Amsterdam.

Marlene Truideman verloor een zoon en een dochter bij de ramp, allebei pubers. "Al 25 jaar denk ik elke dag aan jullie. Ik wens alle nabestaanden heel veel kracht. Samen staan we sterk." Na haar emotionele speech volgde een langdurig applaus.

Daarna liepen de aanwezigen naar het monument bij de herdenkingsboom verderop in de wijk. De namen van alle slachtoffers werden voorgelezen en mensen legden bossen bloemen bij de plaquette met de namen van de doden. Daarna was er een minuut stilte en werden kransen gelegd bij de Boom die Alles Zag.