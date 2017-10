AS Roma: Strootman nog steeds geblesseerd

Het ziet ernaar uit dat Kevin Strootman zaterdag niet in actie komt voor het Nederlands elftal tijdens het uitduel met Wit-Rusland in de WK-kwalificatie.

Zijn club AS Roma meldt dat de middenvelder nog kneuzingen in zijn linkerbeen heeft. Zijn situatie wordt per dag bekeken door de medische staf van de Italiaanse club.

Het Nederlands elftal vliegt donderdag al naar Wit-Rusland. Voor het vertrek staat nog een besloten training op jeugdcomplex De Toekomst op het programma.

Alleen als Strootman de komende dagen zeer voorspoedig herstelt in Italiƫ, kan hij dinsdag misschien nog een rol spelen in de laatste groepswedstrijd van de WK-kwalificatie tegen Zweden.