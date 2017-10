'Ik schoot vrouwelijke kaper van dichtbij dood', zeggen twee afzonderlijke mariniers

De marinier die eerder beweerde dat hij in 1977 van dichtbij de enige vrouwelijke kaper van de trein bij De Punt heeft doodgeschoten, blijft bij zijn verhaal. Dat zei hij bij het laatste verhoor van mariniers over de bevrijdingsactie van de door Molukkers gekaapte trein.

Gisteren stelde een andere marinier dat hijzelf de kaper doodschoot.

Marinier C2, de commandant van aanvalsgroep 2, baarde enkele jaren geleden opzien door in het boek De Molukse Acties toe te geven dat hij Hansina Uktolseja van dichtbij heeft beschoten terwijl ze al gewond op de grond lag.

Pittige tante

"Ze was weliswaar aangeschoten, maar iemand die aangeschoten is en zelf een wapen heeft, kan toch nog schieten. Dat is bij een andere gijzelingsactie weleens gebeurd. Maar ja, ik kan niet even aan dat meisje vragen: heb je een wapen? Ik had ook te horen gekregen dat zij een pittige tante was. En nogmaals: zij zijn de veroorzakers. Ik heb toen van vlakbij nog een keer met mijn uzi een salvo afgevuurd op Hansina", zei hij in het boek.

De verklaringen in het boek voedden de geruchten in de Molukse gemeenschap dat kapers waren geëxecuteerd. De onrust laaide op nadat in 2013 de autopsierapporten openbaar waren gemaakt. Daaruit bleek dat zeker twee kapers niet door kogels van buitenaf waren gekomen, maar dat ze van dichtbij zijn doodgeschoten.

Revolver

Dat was de aanleiding voor nabestaanden van de zes bij de bevrijdingsactie omgekomen Molukse kapers om een procedure bij de rechtbank te starten. Ze willen aantonen dat er sprake is geweest van executies.

Een andere marinier, met codenaam 2D, weersprak gisteren de uitspraken van C2 in het boek. Hij verklaarde dat niet de commandant van de aanvalsgroep 2 van dichtbij op Hansina heeft geschoten, maar hijzelf. Ook zei hij dat ze niet met een uzi is doodgeschoten, maar met een revolver. Marinier 2D schoot drie, vier keer toen hij een "menselijke beweging" zag in de restauratiewagen, zei hij gisteren in de rechtbank.