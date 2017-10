Dijkhoff waarnemend minister van Defensie

VVD-staatssecretaris Dijkhoff neemt de taken van de afgetreden minister Hennis van Defensie waar. Hennis trad gisteravond af naar aanleiding van het kritische OVV-rapport over het mortierongeluk in Mali, waarbij twee doden vielen.

Dijkhoff was staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Die functie legt hij nu neer. Minister Blok van Veiligheid en Jusititie neemt nu het hele ministerie onder zijn hoede.

Dijkhoff zal niet lang waarnemend minister zijn. Naar verwachting zullen de formerende partijen na het weekend hun regeerakkoord presenteren. Daarna wordt een formateur aangesteld en worden de kabinetsposten verdeeld. Het komende kabinet zal dan over een paar weken op het bordes staan.