'Na het vertrek van Hiddink is het echt een puinhoop geworden'

Hiddink werd in juni 2015 opgevolgd door Blind. Die speelde met Oranje vier EK-kwalificatieduels, verloor er drie en wist zich niet te plaatsen voor het EK in Frankrijk. Desondanks mocht hij aanblijven als bondscoach.

In mei 2016 werd Advocaat aangesteld als assistent van Blind. Drie maanden later, nog voor de kwalificatiereeks voor het WK begonnen was, vertrok de Haagse oefenmeester alweer naar Fenerbah├že.

'Onrustiger kan het niet meer worden'

De Haan: "Toen Fenerbah├že op de deur klopte was Advocaat ook net zo snel weer weg. Ook Marco van Basten besloot te vertrekken. Hij ging naar de FIFA. Als klap op de vuurpijl werd Blind ontslagen als bondscoach. Daarna kwam Advocaat toch weer terug. En dan heb ik het nog niet eens over de bestuurlijke onrust. Onrustiger dan het was kan het nooit meer worden...", zegt De Haan.

Deze onrust heeft invloed op het spel van Oranje, ziet De Haan. "Als de groep sterk is overleef je deze storm wel. Maar Oranje heeft een jonge groep en de oude spelers als Wesley Sneijder en Robin van Persie, van wie je wat mag verwachten, vallen weg. Ook Arjen Robben is niet meer zo goed als hij was."