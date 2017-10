Belgische toestanden rond rijvaardigheidsregels

Wat moet je kunnen om in België je rijbewijs te halen? Dat hangt ervan af waar je woont. Het leidt tot ruzie tussen de Vlaamse en de federale mobiliteitsministers.

De regels in Vlaanderen zijn eerder dit jaar aangescherpt in een poging van de regering het aantal verkeersongevallen terug te dringen. Er is weliswaar een lichte afname van het aantal ongelukken in België (3 procent minder dan in de eerste helft van vorig jaar), en er vallen ook minder doden (13 procent) en gewonden (4 procent), maar het land presteert nog altijd onder het Europees gemiddelde. En in Antwerpen en Brussel is het aantal ongevallen, vooral met motoren en fietsers, juist toegenomen.

Extra eisen

De Vlaamse regering stelt vanaf deze maand opnieuw extra eisen. Zo moet iemand die ervoor kiest geen rijlessen te nemen maar te leren rijden van een familielid, dat voortaan geen drie maar negen maanden oefenen. En de 'informele instructeur' moet eerst zelf nog een paar uur op cursus.

Dat zijn de nieuwe regels in Vlaanderen. In de gewesten Brussel en Wallonië gelden die nieuwe regels niet. En daar ontstaat het politieke probleem.

Maatstaf

De rijopleidingen zijn een zaak van de gewesten, maar de rijbewijzen worden uitgegeven door de federale overheid. De federale minister zegt dat het rijbewijs in Vlaanderen zo aan andere maatstaven moet voldoen dan in de rest van het land. De Vlaamse minister begrijpt op zijn beurt niet dat de federale overheid moeilijk doet, terwijl hij alleen het verkeer veiliger wil maken.

De federale minister heeft beroep aangetekend tegen de Vlaamse verzwaring, maar dat is afgewezen. Het is daardoor wachten tot het moment dat ook de gewesten Brussel en Wallonië hervormingen doorvoeren.

En intussen snappen de verkeersscholen niet meer waar ze aan toe zijn en dreigt volgens sommigen rijbewijs-toerisme, waarbij mensen gewoon op een andere plek met soepeler regels het praktijkexamen gaan doen.