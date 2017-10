Onderzoek: Sydney wacht temperaturen van 50 graden

Sydney en Melbourne zijn gewaarschuwd. Aan het eind van de eeuw kunnen ze door de opwarming van de aarde snikhete dagen verwachten. De temperatuur kan dan oplopen tot 50 graden Celsius, staat in een nieuwe studie van een Australische universiteit.

Die extreme temperatuur kan ook niet worden voorkomen als de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald. In het klimaatverdrag staat dat de temperatuur wereldwijd maximaal twee graden mag stijgen.

Klimaatonderzoeker Sophie Lewis zegt tegen het Australische ABC News: "We moeten nu gaan nadenken over hoe we straks moeten omgaan met een temperatuur van 50 graden. Hoe zorg je ervoor dat kleine kinderen dan gewoon naar school kunnen? Hoe zorg je ervoor dat ziekenhuizen op zo'n snikhete dag alle mensen die door de hitte bevangen zijn, kunnen behandelen?"

Hittedoden

Nu al vallen er in Australiƫ meer doden door hitte dan door bosbranden. In de toekomst zal het aantal hittedoden alleen maar toenemen, zo is de verwachting.

In kleinere plattelandssteden in Australiƫ is het al wel eens tegen de 50 graden geweest. Maar volgens Lewis is dat onvergelijkbaar. De gevolgen voor de miljoenensteden Sydney en Melbourne zijn veel groter.

Het gemeentebestuur van Sydney is zich bewust van het probleem. Loco-burgemeester Miller: "De wegen en gebouwen absorberen de hitte. Daardoor wordt het in de stad nog heter. Bovendien duurt het vervolgens twee tot drie keer zo lang voor de stad weer is afgekoeld."

Meer groen, minder beton

Als het een paar dagen zo heet is, zal de hele stad tot stilstand komen. "Het openbaar vervoer kan dan niet rijden."

Miller vindt het belangrijk dat er bij de inrichting van de stad rekening wordt gehouden met extreme hitte. "Meer groen, meer schaduwplekken en minder beton."