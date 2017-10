Politie onthult details over vuurwapenarsenaal schutter Las Vegas

De schutter van Las Vegas had verscheidene vuurwapens voorzien van een zogeheten bump stock, waardoor hij er in korte tijd veel kogels mee kon afvuren. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Bij elkaar zijn er op drie locaties, waaronder de hotelkamer van het Mandalay Bay-hotel, 47 vuurwapens gevonden. Het gaat om pistolen en geweren. De dader, de 64-jarige Stephen Paddock, had ze gekocht in Nevada, Utah, Californië en Texas. De wapens lagen behalve in de hotelkamer in zijn huizen in Reno en Mesquite, beide in Nevada.

De politie bevestigde dat Paddock verschillende camera's had opgehangen in en buiten zijn hotelkamer om te kunnen zien of de politie eraan zou komen. Een cameraatje had hij bevestigd aan het kijkgaatje in de deur van zijn kamer.

Het onderzoek naar de dader richt zich naar verluidt ook op een overboeking van 100.000 dollar naar de Filipijnen die Paddock in de dagen voor het bloedbad deed. Ook hopen de autoriteiten meer informatie te krijgen van zijn vriendin, die in het buitenland was toen haar vriend het vuur opende op de festivalgangers.

Het dodental van de aanslag staat op 59. Meer dan 500 mensen raakten gewond.