Politie schiet gewapende man in been

In het centrum van Best heeft de politie vanavond een man in zijn been geschoten. Hij had volgens de politie een vuurwapen.

De man zou eerder op de avond door het lint zijn gegaan en vernielingen hebben aangericht aan zijn huis aan het Raadhuisplein. Ook dreigde hij de gaskraan open te draaien en ging hij op het dak van zijn huis staan. Meerdere agenten en een onderhandelaar gingen naar het adres om op de man in te praten, maar daar bleek hij alweer vertrokken.

Na een zoekactie werd hij niet ver van zijn huis gezien met een vuurwapen. Volgens de politie was er sprake van een dreigende situatie en openden agenten daarom het vuur. De man werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Het is niet bekend waarom de man door het lint ging.

De rijksrecherche onderzoekt het schieten door de agenten. Dat wordt standaard gedaan na een schietincident.