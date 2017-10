Slordigheden bij melden giften door politieke partijen

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen waren er diverse onvolkomenheden in de manier waarop partijen hun giften en schulden hebben verantwoord. Dat constateert een commissie van toezicht; minister Plasterk heeft de bevindingen naar de Kamer gestuurd.

Het was voor het eerst sinds de invoering van een nieuwe wet dat bij de minister van Binnenlandse Zaken voor de verkiezingen overzichten moesten worden aangeleverd. Het ging daarbij om giften aan partijen en hun kandidaten boven 4.500 euro per jaar en schulden van de partijen boven 25.000 euro.

Achtergrond van de wet is dat duidelijk moet zijn hoe partijen aan hun middelen komen, en dat dat helpt om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

Verkeerde bedragen

Volgens de commissie hebben vier partijen helemaal geen informatie aangeleverd. Vijf gaven wel informatie over de partij, maar niet over de kandidaten. In deze gevallen ging het steeds om partijen die niet in de Kamer zijn gekozen.

Verder gingen onder meer PVV en GroenLinks bij de informatie over giften aan kandidaten uit van het 'drempelbedrag' van 4500 euro, maar hadden ze ook giften boven 653 euro moeten opgeven, omdat het in 2017 maar over een paar weken ging voordat de verkiezingen plaatsvonden.

De commissie constateert verder dat geen van de partijen giften in natura heeft gemeld, zoals het beschikbaar stellen van een vergaderruimte.

Tijdsdruk

De onderzoekers benadrukken dat de partijen eraan hebben meegewerkt om de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen. De commissie denkt dat het niet helemaal vlekkeloos verliep omdat de nieuwe wet voor het eerst werd toegepast en omdat alle partijen in verkiezingstijd onder druk moeten werken.

Ook wijst de commissie erop dat er vooral fouten zijn gemaakt door partijen die voor 't eerst aan de verkiezingen meededen.

Plasterk roept alle partijen op zich bij volgende verkiezingen beter aan de regels te houden.