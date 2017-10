Aanklager KNVB eist vier duels schorsing Beugelsdijk

De KNVB-aanklager heeft ADO Den Haag-verdediger Tom Beugelsdijk een voorstel gedaan van vier duels schorsing vanwege een vermeende elleboogstoot tegen NAC Breda (0-1 zege).

De elleboog ontging de arbiter, waarop de aanklager op basis van de tv-beelden in actie kwam. Later in de wedstrijd tekende Beugelsdijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

FC Groningen-spits Tom van Weert moet twee wedstrijden toekijken. De aanvaller kreeg rood tegen PEC Zwolle na een charge op Dirk Marcellis en accepteerde een strafvoorstel van drie duels, waarvan één voorwaardelijk.