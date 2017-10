Man die dochtertje doodschudde krijgt ruim twee jaar cel

Een 26-jarige man uit Den Haag moet van het gerechtshof in Den Haag ruim twee jaar de cel in omdat hij zijn vier maanden dochter door elkaar heeft geschud, waardoor het meisje overleed.

Volgens Omroep West is de veroordeelde Rudolph H., die ook veroordeeld is in een groot proces tegen jihadverdachten. Hij was de oprichter van de inmiddels opgeheven website de Ware Religie.

Hersenletsel

Nu is H. veroordeeld voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood als gevolg. Het meisje overleed door zwaar hersenletsel.

De rechtbank had hem veroordeeld voor doodslag. Het hof acht niet bewezen dat de man zijn dochter wilde doden. Wel heeft hij volgens het gerechtshof "op de koop toe genomen" dat zijn dochter door het schudden zwaar lichamelijk letsel kon oplopen.

Net als de rechtbank, vindt het gerechtshof een gevangenisstraf van 30 maanden passend. Omdat het strafproces te lang heeft geduurd, kreeg de man een straf van 27 maanden.