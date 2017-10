OM: bestuur Bandidos moedigt geweld aan

Motorclub Bandidos is ingericht om strafbare feiten te plegen en te verhullen. Geweld en criminaliteit worden door het bestuur goedgekeurd en zelfs aangemoedigd. Daarom is een verbod op de motorclub noodzakelijk, betoogde het Openbaar Ministerie vandaag bij de rechtbank in Utrecht.

Het OM somde een lange reeks van incidenten op in binnen- en buitenland, waarbij de motorclub betrokken was. Het gaat onder andere om schietpartijen, steekpartijen, brandstichtingen en gewelddadige confrontaties met andere motorclubs.

"Iedereen kan terechtkomen in dit geweld", zei officier van justitie Ferdinandusse. Hij wees op een incident op de markt in Valkenswaard, waar een Bandidos-lid de confrontatie zocht met een groepje Hells Angels. Ook was er een Bandido die door een rivaal met een mes werd bedreigd toen hij zijn dochtertje naar school bracht.

Niet afwachten

"Het geweld tussen Bandidos en andere clubs kan ook hier in Nederland snel escaleren", zei Ferdinandusse. "We moeten niet afwachten tot dit gebeurt. Wie aanzet tot geweld, verliest het recht op vereniging."

Volgens het OM profileert Bandidos zich als een wereldwijde club, onder andere op de eigen website. Europese nieuwsbrieven versterken volgens justitie het beeld dat chapters internationaal worden aangestuurd. Verder wordt leden een zwijgplicht opgelegd.

Geen aangifte

Het OM benadrukte dat leden de club niet zomaar kunnen verlaten. Een Bandidos-lid in Alkmaar werd in het clubhuis met ijzeren staven in elkaar geslagen omdat hij zijn lidmaatschap wilde opzeggen.

De man belde zijn ex om te vragen of hij afscheid mocht nemen van zijn kinderen, omdat hij ervan overtuigd was dat hij vermoord zou worden. Aangifte doen durfde hij niet.

"Mensen worden gedwongen om lid te blijven. Dat alleen al is een grond voor een verbod", meent het Openbaar Ministerie. Dat Bandidos criminele leden zelf uit de club zet, is "even geloofwaardig als een kroegbaas die zegt dat hij alleen geheelonthouders toelaat."