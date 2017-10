Verstappen blikt vooruit op Japan: een bijzondere plek voor me

De Limburger blikte vooruit op de Grote Prijs van Japan: "Suzuka zal altijd een bijzondere plek voor me zijn, want hier maakte ik mijn Formule 1-debuut tijdens een vrije training. Het is een mooi old-school circuit." Verstappen was in 2014 bij drie grands prix (Japan, Verenigde Staten en Brazilië) testcoureur van Toro Roso.

'Geen garantie voor succes in Japan'

Met trots keek hij terug op zijn overwinning in Sepang. "De goede prestatie in Maleisië is geen garantie voor succes in Japan, maar vorig jaar deed de auto het heel goed. Als dat weer lukt, kunnen we meedoen om de overwinning."

In Maleisië vormden de Ferrari's geen bedreiging door problemen met de turbo's. Lewis Hamilton (Mercedes) richtte zich op het WK-klassement nadat Verstappen hem had ingehaald aan het begin van de race.

"Mercedes is in Maleisië altijd wat minder goed vanwege problemen met de banden, maar ze zullen hier weer erg sterk zijn. Ook Ferrari is sterk, dus als we daar weer dicht bij zitten, doen we het goed."