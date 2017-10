Inwoners gemeente Sliedrecht mogen opnieuw bloedtest doen

De gemeente Sliedrecht biedt inwoners die eerder een verhoogde PFOA-waarde in hun bloed hadden, in 2019 en 2021 een nieuw bloedonderzoek aan. Eerder mochten ook al een paar honderd mensen zich laten testen.

De giftige stof PFOA (ook wel C8 genoemd) werd jarenlang uitgestoten door het chemiebedrijf DuPont in Dordrecht. PFOA, dat meestal langzaam uit het bloed verdwijnt, kan volgens het RIVM effect hebben op de vruchtbaarheid en mogelijk is de chemische stof ook kankerverwekkend.

De regeling is bedoeld voor mensen die eerder aan een bloedtest hebben meegedaan en toen een verhoogde concentratie PFOA in hun bloed hadden. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend.

Ongerust

Met de nieuwe bloedproeven wil de gemeente vooral ongerustheid wegnemen bij bewoners van een aantal wijken rond de voormalige fabriek. "We hopen dat mensen gerustgesteld worden en dat de PFOA-waarde over een paar jaar is afgenomen zoals bij de meeste mensen", zegt wethouder Hanny Visser tegen RTV Rijnmond.

"Je zit als wethouder met de handen in het haar. We kunnen deze mensen niets bieden behalve de test." Pillen helpen niet, zegt Visser.

82 euro per stuk

De rekening van de nieuwe bloedtests, per stuk kosten ze 82 euro, verhaalt de gemeente bij het bedrijf Chemours, dat de DuPont-fabriek heeft overgenomen. Visser: "Ik vind dat de veroorzaker ook voor de kosten mag opdraaien."

Sliedrecht maakt binnenkort bekend hoe mensen zich kunnen aanmelden voor de regeling.