Verdwijning vlucht MH370 blijft een mysterie

De Australische autoriteiten hebben het onderzoek naar het verdwijnen van vlucht MH370 afgerond zonder bevredigend resultaat. De onderzoekscommissie geeft toe dat het een conclusie is die "ongelooflijk en sociaal onacceptabel" is.

De Boeing 777 van Malaysia Airlines verdween in maart 2014 van de radar toen het van Kuala Lumpur op weg was naar Peking. Het moet zijn neergestort in de Indische Oceaan, maar de precieze toedracht is nooit duidelijk geworden.

In de loop van de tijd zijn op eilanden voor de Afrikaanse oostkust wrakstukken van het toestel aangespoeld. Het vliegtuig zelf is echter nooit gevonden, ondanks een zoektocht in een groot gebied in opdracht van de Australische, Maleisische en Chinese autoriteiten. Begin dit jaar werd de zoektocht beëindigd.

Spijt

In hun eindrapport spreken de Australische onderzoekers hun spijt erover uit dat ze het mysterie niet hebben opgelost. "We betreuren diep dat we het toestel niet hebben kunnen lokaliseren, evenmin als de 239 mensen aan boord, die nu vermist zullen blijven."

De onderzoeksconclusie betekent dat Australië de zoektocht waarschijnlijk niet zal hervatten. De regering had gezegd dat alleen te doen als er nieuw bewijs over de vindplaats zou opduiken.

De autoriteiten in Maleisië hebben het MH370-dossier overigens nog niet gesloten. Het land zegt dat het een aanbod heeft gekregen van een maritiem bedrijf om de zoektocht te hervatten.