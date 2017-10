Oud-militairen Bolivia tegen herdenking Che Guevara

Boliviaanse oud-militairen zijn boos op de regering vanwege de herdenking van Che Guevara. De regering van de socialistische president Evo Morales wil de komende dagen uitgebreid stilstaan bij de vijftigste sterfdag van de guerrillastrijder, maar de oud-militairen weigeren een eerbetoon te brengen aan "een buitenlander die zo veel pijn heeft veroorzaakt voor Boliviaanse families".

Nadat Che Guevara in de jaren 50 een belangrijke rol had gespeeld in de communistische revolutie in Cuba, trok hij in 1966 naar Bolivia om de strijd voort te zetten. In 1967 werd hij overmeesterd door het Boliviaanse leger. Een dag later, op 10 oktober, werd hij geëxecuteerd.

Pijn voor families

Bij de herdenkingen van volgende week moeten ook veteranen aanwezig zijn, zegt de Boliviaanse regering, maar die voelen daar dus weinig voor.

"De Boliviaanse overheid heeft de plicht om ons te eren. Wij verdedigden het land en 59 militairen verloren daarbij hun leven", zegt een woordvoerder van de veteranen tegen lokale media.