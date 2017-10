Dodental schietpartij Las Vegas opgelopen tot 59, meer dan 520 gewonden

Het dodental van de schietpartij in Las Vegas is opgelopen tot 59. Er zijn 527 gewonden, zegt een politiechef.

Maandag schoot een man vanuit een hotelkamer op de bezoekers van een openluchtfestival. Hij kon minutenlang zijn gang gaan, totdat het rookalarm in de kamer afging vanwege het schieten.

De politie opende de deur van de hotelkamer met explosieven en trof de man binnen dood aan. Hij had zelfmoord gepleegd. In de kamer lagen zeker zeventien geweren.

Claim

Over het motief van de dader, de 64-jarige Stephen Paddock, is niets bekend. Volgens de politie had hij geen banden met terreurgroepen. Een claim van Islamitische Staat wordt door de Amerikaanse autoriteiten niet serieus genomen.

De man was vastgoedondernemer en woonde in een klein dorp in de staat Nevada. Hij was multimiljonair en kwam vaak in Las Vegas om te gokken. Zijn 62-jarige vriendin is door de politie opgespoord en gehoord.

Minuut stilte

In de tuin van het Witte Huis is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Daarbij waren onder meer president Trump, zijn vrouw Melania en vicepresident Mike Pence.

Nog nooit in de moderne geschiedenis heeft een aanslag waarbij wapens werden gebruikt in de VS zo veel levens geƫist. Vorig jaar vielen bij het bloedbad in de nachtclub Pulse in Orlando 49 doden.