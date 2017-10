Staande ovatie voor Liesbeth List bij première musical

In theater Carré in Amsterdam is maandagavond de musical over het leven van Liesbeth List in première gegaan. De 75-jarige zangeres zat samen met haar dochter in de zaal. Na afloop kwam ze het podium op en kreeg ze bloemen en een staande ovatie.

De première van Liesbeth List, de musical werd bijgewoond door veel artiesten, onder wie Marco Bakker, Willeke van Ammelrooy, Jon van Eerd en Frank Boeijen.

Dementie

In augustus maakte List bekend dat ze niet meer zal optreden en zich terugtrekt uit het openbare leven. Ze lijdt aan een vorm van dementie.

Aan het eind van deze maand komt haar biografie De dochter van de vuurtorenwachter uit, maar ze zal naar aanleiding daarvan geen interviews geven. Volgens haar dochter Elisah is "alles inmiddels wel gevraagd en gezegd".