KNVB zet degradatie uit Jupiler League in de ijskast

De club die dit seizoen als laatste eindigt in de Jupiler League hoeft zich geen zorgen te maken over degradatie naar de tweede divisie. Dat besluit heeft de KNVB genomen tijdens een buitengewone bondsvergadering.

Andersom hoeft de kampioen van de tweede divisie niet te rekenen op promotie naar het tweede niveau van Nederland. Daarover bereikten vertegenwoordigers van het amateur- en betaald voetbal maandagavond een akkoord.

Hoewel de verplichte promotie/degradatie voorlopig in de ijskast is gezet, is er nog geen sprake van definitief afstel. Het is de bedoeling dat eind maart 2018 nieuwe voorstellen over de voetbalpiramide op tafel komen.

Vorig seizoen degradeerde Achilles '29 naar de tweede divisie, terwijl Jong AZ de stap maakte naar de Jupiler League.

Licentie-eisen

In de zomer groeide de weerstand tegen de verplichte promotie en degradatie binnen de voetbalpiramide. Veel amateurclubs kunnen niet voldoen aan de zware licentie-eisen die aan het betaald voetbal gesteld worden. Daarom is tijdens de vergadering ook besloten om de voorwaarde van het minimumaantal contractspelers in de tweede en derde divisie te versoepelen.

Ook geldt er vanaf het seizoen 2018/2019 een maximumaantal belofteteams op de drie hoogste amateurniveau's. Tweede elftallen van profclubs in de tweede en derde divisie zijn veel amateurclubs een doorn in het oog. Eerder al werd besloten om in het huidige en komende seizoen geen extra belofteteams te laten instromen.