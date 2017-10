Mogelijk nog meer slachtoffers creditcardhack VS

Mogelijk zijn nog eens 2,5 miljoen Amerikanen het slachtoffer geworden van een lek in de website van het Amerikaanse creditcardregistratiekantoor Equifax. Het aantal gedupeerden zou daarmee op 145,5 miljoen komen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Equifax liet uitvoeren naar de hack. Ook blijkt het aantal Canadese slachtoffers een stuk lager. Aanvankelijk werd uitgegaan van zo'n honderdduizend, maar dat blijken er slechts 8000 te zijn.

Topman

De datadiefstal vond plaats tussen mei en juli van dit jaar en kwam begin september aan het licht. Criminelen wisten via de website bij een database vol persoonsgegevens te komen. Daarin stonden onder meer namen, persoonsnummers, geboortedata, adressen en in enkele gevallen rijbewijsnummers. Nadat de datadiefstal bekend was geworden, trad topman Richard Smith af.

Equifax verzamelt en onderhoudt gegevens van 600 miljoen creditcardhouders over heel de wereld. Het bedrijf zegt dat de hack zich vooral beperkt tot Amerikaanse gegevens.