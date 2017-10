Robben: 3-0 winnen van Zweden wordt heel, heel, heel moeilijk

Doelsaldo

Oranje moet een achterstand van drie punten en zes goals goedmaken op Zweden, dat tweede staat in de kwalificatiepoule en zaterdagavond Luxemburg ontvangt.

"Veel is afhankelijk van wat er komend weekend gaat gebeuren. Op dit moment is het doelsaldo +6. Dat mag absoluut niet meer worden", vertelt Robben bij aankomst in Huis ter Duin in Noordwijk.