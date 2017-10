Midden in Ubers Londen-crisis vertrekt topvrouw Noord-Europa

De baas van Uber in Noord-Europa heeft ontslag genomen. Jo Bertram was vier jaar manager en zegt dat het nu tijd is voor een nieuw gezicht. Haar vertrek komt op het moment dat Uber grote problemen heeft in Londen; de transportautoriteit heeft de dienst verboden.

Over een opvolger is nog niets bekend. Deze week bezoekt de nieuwe topman van Uber, Dara Kosrowshahi, Londen om te praten met de betrokken autoriteiten. Uber is in beroep gegaan tegen de beslissing van de stad. Zolang die juridische strijd bezig is mogen Uber-chauffeurs blijven rijden.

Volgende fase

"Gezien de uitdagingen waar we voor staan, ben ik ervan overtuigd dat dit het goede moment is voor een andere manager, iemand die in staat is om ons naar de volgende fase te brengen", schrijft ze in e-mail aan medewerkers. Bertram gaf leiding aan een team van 300 mensen, verspreid over tien landen.