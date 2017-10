Rechter neemt meer tijd voor uitspraak in penalty-zaak Lisse-Hoek

Er volgt vandaag geen rechterlijke uitspraak over de penaltyreeks bij het KNVB-bekerduel tussen FC Lisse en HSV Hoek. Dat is de uitkomst van het kort geding dat door Lisse was aangespannen naar aanleiding van het besluit van de KNVB om de strafschoppen opnieuw te laten nemen.

De uitspraak volgt nu uiterlijk 9 oktober. Vandaag worden eerst alle partijen gehoord. Een uitspraak op dezelfde dag is alleen gebruikelijk wanneer er sprake is van absolute haast. Dat is in deze zaak niet het geval.

Lisse won twee weken gelden het bekerduel met 5-4 na strafschoppen, maar de manier waarop de serie werd genomen was tegen de regels van de KNVB.

ABBA

Scheidsrechter Marc Nagtegaal liet de strafschoppen niet om en om nemen, zoals de regels voorschrijven, maar volgens het ABBA-principe.