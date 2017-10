Brussel behoedzaam over Catalonië, Rutte wil dialoog

Een dag nadat de Catalanen voor onafhankelijkheid stemden te midden van ongebruikelijk politiegeweld, is de toonzetting van de internationale reacties tot dusver behoedzaam. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, noemt het referendum in Catalonië illegaal, maar het is in de ogen van Brussel in de eerste plaats een binnenlandse aangelegenheid van Spanje.

De Europese Commissie roept Madrid en Barcelona op tot een dialoog, om verdere gewelddadigheden voor te zijn. Vanmiddag bespreekt Commissievoorzitter Junker de afscheidingsperikelen met de Spaanse premier Rajoy.

Rutte

Premier Rutte koos eerder een soortgelijke invalshoek met zijn uitspraak dat premier Rajoy "in zijn recht staat" met het optreden in Catalonië. Tegelijk riep ook hij Spanje en Catalonië op een dialoog aan te gaan.

"De beelden die we hebben gezien zijn heel heftig", aldus Rutte, maar hij wijst erop dat Rajoy het juridische gelijk aan zijn kant heeft, omdat het Catalaanse referendum door het Spaanse hooggerechtshof als illegaal is bestempeld.

Bij confrontaties tussen de Spaanse oproerpolitie en kiezers zijn volgens Catalaanse cijfers bijna 900 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe.

Vingers branden

D66-leider Pechtold ziet een bemiddelingsrol voor Brussel weggelegd, want "geweld is binnen Europa nooit de oplossing".

Binnen het Europees Parlement heeft de fractie van de Groenen een debat aangevraagd over de crisis in Spanje, maar volgens Brusselse bronnen staan de andere partijen in het EP niet te trappelen om hun vingers te branden aan de netelige kwestie.

In Duitsland heeft voorman Özdemir van de Groenen kritiek geuit op het hardhandige optreden van de Spaanse politie in Catalonië. Hij zei dat "de omvangrijke politieoperatie tegen mensen die hun stem wilden uitbrengen" een fout was. Ook Özdemir, die wordt getipt als de volgende minister van Buitenlandse Zaken, riep op tot een Spaanse dialoog en bemiddeling door Brussel.

Bondskanselier Angela Merkel moet nog reageren op de gebeurtenissen in Catalonië.