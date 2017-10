Man zwaargewond bij schietpartij in Friese Dronrijp

Bij een huis in het Friese Dronrijp is vanochtend een man neergeschoten. Volgens de politie gaat het om de bewoner.

Het slachtoffer werd op zijn oprit meerdere keren beschoten en is zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. In de woning van de man waren op het moment van de schietpartij twee kinderen en een vrouw. Zij zijn niet gewond geraakt.

Getuigen hebben in ieder geval twee mensen gezien die gevlucht zijn met een auto. Ze droegen een bivatmuts, meldt Omrop Fryslân.

Niet veel later werd in het nabijgelegen Deinum een gestolen BMW in brand gestoken. De politie onderzoekt of dat de vluchtauto is van de verdachten.