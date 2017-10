Primeur: robot opereert kankerpatiënte met lymf-oedeem

In Maastricht is voor het eerst een operatie uitgevoerd met behulp van een robot die speciaal is gemaakt voor micro-operaties. Aan de robot is zo'n tien jaar gewerkt door medewerkers van het UMC Maastricht en de TU Eindhoven.

De operatie is uitgevoerd bij een patiënte die na borstkanker last had van lymf-oedeem. "Dan is je arm heel dik", vertelt plastisch chirurg René van der Hulst van het UMC Maastricht. Met behulp van de machine zijn minuscule haarvaatjes hersteld. "Ze zijn vaak 0,3 millimeter of kleiner."

Trillingen

Heel weinig chirurgen kunnen die micro-operaties met hun eigen handen doen. Door de robot moeten de resultaten beter worden en de behandelingen toegankelijker, legt Van der Hulst uit.

De robot wordt bestuurd door de chirurg. Als de arts zijn arm beweegt, beweegt de robot zijn arm ook, maar met een vooraf ingestelde schaal kunnen die bewegingen veel kleiner en preciezer zijn. "De machine corrigeert ook trillingen in je hand", vertelt Van der Hulst.

Vinger afzagen

Vorig jaar werd op televisie al aandacht besteed aan de robot. "Toen was die nog niet geschikt om te opereren." Drie weken na de eerste behandeling durft Van der Hulst met zekerheid te zeggen dat hij dat nu wel is. "De operatie is heel goed gegaan."

De robot is niet alleen geschikt voor het herstellen van lymf-oedeem, meldt 1Limburg. "We kunnen ook bloedvaten aan elkaar maken van mensen die bijvoorbeeld een vinger hebben afgezaagd."

Het UMC Maastricht heeft de nieuwe robot al gekocht. Er worden er nu meer van gemaakt zodat ze ook op andere plekken in de wereld kunnen worden ingezet.