Nederland exporteert trucks naar Rusland, maar weinig bloemen

De export naar Rusland is het afgelopen half jaar flink toegenomen, met 35 procent. Daarbij zijn ook producten meegerekend die vooral worden doorgevoerd via Nederland. Bij producten die hier zijn gemaakt, was de stijging zelfs 40 procent, meldt het CBS. Dat komt deels doordat de Russische economie weer wat is aangetrokken.

In een vergelijking met 2013, net voor een reeks Russische boycotmaatregelen, concludeert het CBS dat de exportwaarde nog wel 20 procent lager is. Vooral de Nederlandse landbouw is in die jaren hard geraakt. In die sector is nog altijd sprake van een halvering. Vlees en zuivel worden nog altijd niet of nauwelijks nog naar Rusland geëxporteerd.

Ook de uitvoer van Nederlandse bloemen en planten is sinds 2013 fors gekrompen. Het CBS zegt dat bijna sprake is van een halvering. Kwekers hadden last van een relatief dure euro en ook speelde mee dat de Russische economie het slecht deed.