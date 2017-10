'Verstappen heeft harde versie van karaktervorming gehad'

De zege in Maleisië heeft op Marko meer indruk gemaakt dan de overwinning een jaar geleden in Spanje. "Spanje was mooi, maar dit was veel beter. Verstappen haalde Hamilton in, terwijl hij in Spanje het geluk had dat de Mercedessen elkaar van het circuit beukten."

"Mercedes verslaan op asfalt is veel mooier. Dit is een echte overwinning. Max pakte een halve seconde per ronde op Hamilton. Dit was niet lucky, maar soeverein."