Sjoerd van Ramshorst presenteert in Studio Voetbal zijn overzicht van de zevende speelronde van de eredivisie. Over harde duels bij PEC Zwolle-FC Groningen, vader en zoon Nijland, gouden wissels, filosoof Henk Fraser, een 'horse' in de 'field', leegte in de perszaal van NAC en witte zakdoekjes bij Sparta.