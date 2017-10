'Ggz-instelling Limburg staakt jeugdzorg om bezuinigingen'

Een ggz-instelling in Zuid-Limburg stopt binnen enkele weken met de zorg aan een nog onbekend aantal kinderen. Tegen NRC zegt de instelling dat door gemeentelijke bezuinigingen dezelfde zorg door steeds minder medewerkers geleverd moet worden. Daardoor wordt de werkdruk te hoog.

Bij de instelling Mondriaan worden zo'n vijfhonderd kinderen behandeld. Voor hoeveel van hen straks de zorg wegvalt, kan de instelling nog niet zeggen.

Volgens een bestuurder van Mondriaan wordt de situatie op korte termijn onwerkbaar. "Ik grijp in voordat de werkdruk voor mijn psychiaters en verpleegkundigen onverantwoord hoog wordt. Niemand wil dat de kinderen de dupe worden van de situatie, maar dit kan zo niet langer."

Dordrecht

Mondriaan is de tweede zorginstelling in korte tijd die maatregelen neemt. Vrijdag meldde jeugdbeschermingsorganisatie William Schrikker Groep dat deze niet meedoet aan de aanbesteding van jeugdzorg in Dordrecht en omstreken. De geboden vergoedingen zijn te laag om goede zorg te garanderen, zegt de instelling. Kinderen van driehonderd gezinnen dreigen daardoor volgend jaar hun begeleider te verliezen.

In 2015 ging de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van provincies naar gemeenten. Sindsdien is er bij elkaar zo'n 15 procent bezuinigd op de jeugdzorg, schrijft NRC. De werkdruk van zorgaanbieders is daardoor flink toegenomen.