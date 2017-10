'Vier of vijf hordes voor Oranje, dat is één of twee te veel'

VVV-Venlo-trainer Maurice Steijn geniet van Berghuis in en buiten het veld. "Hij is heel fris en straalt in en buiten het veld verbetenheid uit."

Gaat Oranje het redden?

Presentator Tom Egbers stelt alle gasten de vraag of Nederland het WK nog gaat halen. Het antwoord is nee, in viervoud. "Er zijn nog vier of vijf hordes te gaan", zegt Vissers. "Dat is net één of twee te veel."

De eerste horde is Wit-Rusland op 7 oktober in Borisov (om 20.45 uur), terwijl Zweden die avond Luxemburg (om 18.00 uur) ontvangt. Nederland-Zweden is in de groep het sluitstuk op 10 oktober.

"Ik heb het idee dat onze bondscoach denkt dat Luxemburg een soort Duitsland is, maar ik zie Luxemburg Zweden niet van goals afhouden", aldus Van Hooijdonk. "Ik ben erg bang dat voordat wij tegen Wit-Rusland beginnen, het al een mission impossible is."