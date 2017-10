Juve ziet zege op Atalanta uit handen glippen

Juventus is in de Serie A tegen z'n eerste puntenverlies aangelopen. In een wonderlijk duel kwam het niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij Atalanta.

De bezoekers kwamen al snel op een 2-0 voorsprong via Federico Bernardeschi en Gonzalo HiguaĆ­n, maar na een half uur deed de thuisploeg wat terug via een vrije trap van Mattia Caldara. Doelman Gianluigi Buffon ging daarbij niet vrijuit.

Juve dacht met een goal van Mario Mandzukic het duel na rust te beslissen, maar de videoscheidsrechter had even daarvoor een elleboog van Stephan Lichtsteiner gezien.

Atalanta, met een goed spelende Hans Hateboer in de basis en Marten de Roon als invaller, maakte prompt gelijk. Vlak voor tijd leek Juventus alsnog de drie punten te pakken, maar Paulo Dybala miste in de 84ste minuut een penalty.