Isco loodst Real Madrid langs Espanyol

Real Madrid heeft verdere averij in de Primera Division kunnen voorkomen. De 'Koninklijke', die in de eerste zes wedstrijden van de competitie al zeven punten had verspeeld, versloeg in het eigen stadion Bernabeu Espanyol met 2-0. Isco was de grote man bij de thuisclub.

Na een half uur werd hij weggestuurd door Cristiano Ronaldo en de rechtsbuiten schoof de bal keurig in het doel. In de 71ste minuut maakte de Spaans international zijn tweede door op aangeven van Marco Asensio de bal laag in de rechterhoek te schieten.

Real Madrid staat door de zege nu vijfde in de Primera Division met nog altijd zeven punten achterstand op koploper FC Barcelona, dat eerder op de avond in een leeg Nou Camp met 4-0 won van Las Palmas.