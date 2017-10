KLM-maquette brengt 16.000 euro op

Een maquette van een KLM-vliegtuig heeft 16.000 euro opgebracht op een veiling. Het vliegtuig was van Madurodam en is geveild voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Sint-Maarten voor de wederopbouw na de verwoesting door orkaan Irma.

Het vliegtuig van het type MD-11 stond bijna 23 jaar in Madurodam. Het vliegtuig is 2,5 meter lang en 30 kilo zwaar. Het kostte destijds 120 manuren om het vliegtuig te bouwen.

Unieke kans

Aan wie het vliegtuig is verkocht, is niet bekendgemaakt. Voor liefhebbers was het de enige kans om een maquette te bemachtigen. "Ons beleid is dat maquettes Madurodam nooit verlaten", zegt een woordvoerder. Maquettes die niet meer worden gebruikt, gaan naar het depot.

Volgens de woordvoerder is de opbrengst boven verwachting: "Het is heel bijzonder om te ervaren dat de zorg en de aandacht die wij in Madurodam in onze maquettes stoppen, op deze manier beloond wordt. We zijn blij dat we op deze manier ons steentje hebben kunnen bijdragen."