Uitgever van Vogue, The New Yorker en Vanity Fair (89) overleden

De Amerikaanse mediamagnaat Samuel 'Si' Newhouse is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was de uitgever van een aantal bekende bladen zoals Vogue, The New Yorker en Vanity Fair.

Newhouse bouwde de uitgeverij van zijn vader, samen met zijn broer, uit tot een bedrijf met 25.000 medewerkers. Zijn vermogen wordt geschat op bijna 11 miljard euro.

Zijn broer Donald hield zich binnen de uitgeverij vooral bezig met de tak die regionale kranten in de VS uitgaf, Si zelf met de tijdschriften. Zo trok hij Anna Wintour aan als hoofdredacteur van Vogue en haalde hij Tina Brown naar The New Yorker.

Kunst

Daarnaast had Newhouse 25 procent van de aandelen in een mediabedrijf waaronder diverse tv-zenders en themakanalen vallen, zoals The Discovery Channel.

Newhouse stond ook bekend als filantroop en fervent kunstverzamelaar. In zijn collectie bevinden zich werken van Pablo Picasso, Andy Warhol en Jasper Johns.