Luis León Sánchez boekt eerste seizoenszege in GP Beghelli

Luis León Sánchez is winnaar geworden van de Gran Premio Bruno Beghelli. De Spanjaard sprong in de finale van de 196 kilometer lange koers rondom Monteveglio knap weg uit een kopgroep.

In tien omlopen moest tien keer de Zappolino (1,5 km, 7%) beklommen worden. Die beklimming zorgde wel voor vuurwerk, maar niet voor de beslissing. Wel werd er in de laatste afdaling een grote groep met veel snelle mannen geformeerd.

Rasaanvaller Sánchez (Astana) is dat niet en dus waagde hij op zo'n vier kilometer van de finish zijn kans. Sprinters als Sonny Colbrelli, Francesco Gavazzi en Elia Viviani keken elkaar iets te lang aan en zetten de achtervolging te laat in.

Achter de Astana-renner won Colbrelli het sprintje om de tweede plaats, Viviani werd derde.

Eerste seizoenszege

Voor de 33-jarige Sánchez, in het verleden vaak succesvol in dienst van Rabobank, is het zijn 32ste profzege. De zege in Monteveglia is pas zijn eerste op Italiaanse bodem en zijn eerste sinds april 2016.