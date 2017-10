Goffin heft vloek op, ook ATP-titel voor Istomin

David Goffin heeft voor de derde keer een ATP-titel veroverd. De Belg won in Shenzhen in de finale met 6-4, 6-7 (5), 6-3 van Alexander Dolgopolov. In Chengdu ging Denis Istomin er met de hoofdprijs vandoor.

Goffin won in 2014 zijn eerste twee ATP-toernooien maar verloor vervolgens zes finales op rij. Zo boog hij dit jaar in de finale van Sofia en Rotterdam. In China was het voor de nummer twaalf van de wereld wel raak.