Opgeluchte Verstappen: hopelijk is de gifbeker nu leeg

Een beter moment om te winnen, was er eigenlijk niet. De tweede grand prix-zege van Max Verstappen in de Formule 1 kwam als geroepen. "Hopelijk is de gifbeker nu leeg. Het is fijn dat ik eindelijk geen drama meemaak op zondag", klonk het in het bloedhete Sepang vrolijk uit de mond van de Nederlander.

Zeven keer viel Verstappen dit seizoen uit. Aan de ellende leek dit jaar maar geen eind te komen. Tot Sepang. "Ik had aanvankelijk niet gedacht dat we hier konden winnen. Dat we snel zouden zijn, was na kwalificatie echter wel duidelijk. Dat Räikkönen wegviel voor de start was een beetje een cadeautje. Dat was toch een concurrent minder."

Vooral de manier waarop hij won, stemde Verstappen tot grote tevredenheid. "Nadat ik Hamilton was gepasseerd, heb ik mijn eigen race gereden. Ik heb de hele race gecontroleerd, kon versnellen waar nodig. Het voelt extra bijzonder om hier te winnen, zeker na zo'n moeilijk seizoen. Deze zege komt op het perfecte moment", glunderde Verstappen.