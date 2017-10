Dag van het referendum aangebroken in Catalonië

In Catalonië is de dag van het referendum aangebroken. De Spaanse regering heeft duizenden agenten naar de regio in het noordoosten van Spanje gestuurd en wil koste wat kost dat het referendum niet doorgaat. Daarmee staat Madrid lijnrecht tegenover de Catalaanse regering, die juist alles op alles zet om vandaag de volksraadpleging te houden.

Vanochtend loopt een ultimatum van de Spaanse regering af. Voorstanders van het referendum die openbare gebouwen bezet houden die als stembureau moeten dienen, hebben tot 06.00 uur gekregen om te vertrekken. De Spaanse regering zei gisteravond al een groot deel van de beoogde stembureaus te hebben gesloten, maar dat werd door Catalaanse functionarissen tegengesproken.

De eerste belangstellende Catalanen zouden al in de rij staan voor stembureaus in Barcelona.

Catalaanse premier

Hoeveel gebouwen er nu bezet of gesloten zijn, is niet bekend. Het is in ieder geval de bedoeling van de Catalaanse regering dat de inwoners vanaf 09.00 uur kunnen stemmen over onafhankelijkheid van Spanje. De Catalaanse premier Carlos Puigdemont wil om 09.30 uur zijn stem uitbrengen in een sporthal in Barcelona.

De Spaanse regering in Madrid spreekt van illegale verkiezingen en heeft er de afgelopen dagen alles aan gedaan om het referendum tegen te houden. Miljoenen stembiljetten zijn in beslag genomen, stembureaus gesloten en agenten hebben het Catalaanse communicatiecentrum bezet.