Appartementen in Waalwijk ontruimd om mogelijk explosief

In Waalwijk zijn 24 appartementen ontruimd vanwege een mogelijk explosief in een flat. De woning is van een man die gisteravond is aangehouden door een arrestatieteam. Hij had een vrouw mishandeld en met een steekwapen bedreigd, die raakte daarbij lichtgewond.

De politie onderzoekt de flat aan de Noordstraat en heeft de straat afgezet. Een bommenverkenner is in de woning om te onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief gaat.

Arrestatieteam

De politie kreeg om 20.00 uur een melding over de mishandeling van de vrouw. Na het incident ging de man zijn flat binnen. Hij is een bekende van de politie. Agenten riepen aan arrestatieteam op om de man aan te houden. Toen het team rond 22.00 uur de flat binnenging en de man oppakte, ontdekten ze het mogelijke explosief.

Een van de bewoners van de ontruimde appartementen is op het gemeentehuis opgevangen. De anderen hebben onderdak gevonden bij familie en bekenden.